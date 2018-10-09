Строительство модульного детского сада в Керчи продолжается (ФОТО)

В Керчи продолжаются работы по установке нового модульного детского сада в районе Вокзального шоссе.

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеёк» Людмила ШЕНДО сообщила, что новый объект станет вторым корпусом детского сада. Его проектная мощность составляет 100 человек, а открываться он будет после Нового года — все зависит от погодных условий.

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Строители уже установили колонны и сегодня возводят металлоконструкции здания. Следующий этап — монтирование балок, которые будут накрыты плитами.

Строительство планируется закончить 7 декабря.

Строительство модульного детского сада в Керчи продолжается

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