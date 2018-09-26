Строительство на трассе «Таврида» идёт полным ходом

Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за строительством трассы «Таврида» — главной автомобильной артерией Крыма.

Данный участок трассы находится сразу после Белогорска. На данный момент там идёт укладка асфальта 3 и 4 полосы.

КерчьИНФО напоминает, что Запуск движения транспорта по «Тавриде» будет осуществляться в две очереди. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируют запустить в декабре 2018 года. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в декабре 2020 года.

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