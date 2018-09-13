Строительство нового дома в Керчи мешает пешеходам

В рамках еженедельного приёма граждан главой Администрации Керчи был рассмотрен вопрос о перегороженной пешеходной зоне на одной из улиц города.

Сегодня глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН провёл еженедельный приём граждан, на котором была рассмотрена жалоба от жительниц переулка Клабукова, 2 и 3. Керчанки рассказали, что возле их домов в связи со строительством жилого дома «Жемчужина Боспора» перегорожена пешеходная зона.

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Глава Администрации города отметил, что, действительно, там сейчас вся территория превращена в большую строительную площадку: выкопаны траншеи, ведется укладка сетей, и пообещал в ближайшее время выехать на место для рассмотрения вопроса.

Команда КерчьИНФО будет следить за сложившейся ситуацией.

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