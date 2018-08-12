Строительство подходов к ЖД мосту со стороны Керчи

Строительство железнодорожной части Крымского моста сейчас находится на пике. Строители завершают возведение опор железнодорожной части Крымского моста. Уже готово 300 из 307 опор.

Также параллельно ведется строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи. Сегодня, 12 августа, журналисты КерчьИНФО сделали несколько фото проезжая по автоподходам. На них можно увидеть что продолжается строительство досмотрового комплекса и железнодорожного тоннеля.

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Железнодорожный подход свяжет Крымский мост с основной сетью железных дорог полуострова в конце 2019 года.

Строительство подходов к ЖД мосту со стороны Керчи. Фото 12 авгуса

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