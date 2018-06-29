Строительство «Тавриды»: река Сарысу потекла по новому руслу

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» успешно завершил комплекс гидротехнических работ в районе села Яблочное Белогорского района. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ.

Согласно проектной документации, трассировка «Тавриды» пролегает в районе слияния рек Сарысу и Биюк-Карасу, протекающих вблизи села Яблочное Белогорского района.

Читайте: На участках трассы «Таврида» будет обеспечено искусственное освещение

«Для того, чтобы избежать заболачивания местности и устранить угрозу подтопления полосы отвода трассы, дорожники провели комплекс гидротехнических работ, изменив место слияния рек и направив реку Сарысу по искусственному руслу», — пояснил Сергей КАРПОВ.

Протяженность бетонного желоба, созданного для перепуска реки, составила 820 метров. Для ее создания потребовалось 2000 м3 бетона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.