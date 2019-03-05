Строительство трассы «Таврида» и Крымского моста покажут на праздничной выставке

В честь пятилетия событий «Крымской весны» будет организована экспозиция, посвященная основным событиям воссоединения Крыма с Россией, а также главным достижениям экономики и культуры Крыма за пятилетний период.

Выставка подготовлена Центральным музеем Тавриды и является продолжением проекта «30 дней, которые потрясли мир», организованного музеем в 2014 году.

Экспозиция будет состоять из трех основных блоков.

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Первый из них покажет свидетельства того, как проходили в Крыму события 2014 года. Посетители выставки смогут увидеть листовки, плакаты, знамёна и документы, предметы одежды и обмундирования, принадлежащие участникам «Крымской весны». В этом же блоке будут представлены материалы, отражающие основные вехи истории Крыма за пятилетний период – принятие Конституции республики,строительство трассы «Таврида», аэропорта Симферополя и Крымского моста.

Второй блок будет состоять из пяти видеофильмов, рассказывающих об основных событиях 2014-2019 гг. в Крыму.

Третий блок будет представлен выставкой фотоматериалов, переданных Министерством внутренней политики информации и связи Республики Крым, которая покажет основные достижения в экономике Крыма.

Общая площадь экспозиции составит 100 м2. Открытие выставки запланировано на 15 марта 2019 года в городе Симферополе В центральном музее Тавриды, по улице Гоголя, 14.