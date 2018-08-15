Строительство трассы «Таврида»: от Керчи до Симферополя

Готовность объекта — около 65%.

По состоянию на начало августа готовность первой очереди строительства трассы «Таврида» составила 65%. Это дорога в двухполосном исполнении.

Ход строительства трассы «Таврида» находится на постоянном контроле Госкомитета дорожного хозяйства РК.

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Общая готовность объекта в четырехполосном исполнении – 33 %. Об этом сообщил председатель Комитета Сергей КАРПОВ.

Команда КерчьИНФО продолжает следить за всеми этапами строительства. Предлагаем посмотреть фоторепортаж с трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя.

Трасса «Таврида» от Керчи до Симферополя

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