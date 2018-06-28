Строительство трассы «Таврида» под Керчью: вторая очередь (ВИДЕО с квадрокоптера)

Под Керчью приступили к строительству второй очереди трассы «Таврида». Видео от сайта КерчьИНФО.

Как только в редакцию пришло сообщение о начале строительства второй очереди трассы «Таврида», команда КерчьИНФО незамедлительно отправилась на «стройку века» за уникальными кадрами.

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Вторая очередь строительства трассы «Таврида» — это 3 и 4 полосы дороги. Напомним, что по плану в конце этого года главная дорожная артерия Крыма будет работать только в двухполосном исполнении.

Предлагаем вашему просмотру видео строительства трассы «Таврида» под Керчью, где есть кадры съемки с квадрокоптера.

Трасса «Таврида» с квадрокоптера

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