Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту (ФОТО И ВИДЕО)

Команда КерчьИНФО продолжает следить за строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту и станции «Керчь Южная».

На месте строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту с керченской стороны каждый день ведется активная работа. За изменениями следят керчане, однако не все участки доступны детальному обзору. Последней новостью, которую заметили жители города, стало асфальтирование дороги к строительной площадке станции «Керчь Южная». Вчера асфальтирование завершилось на участке примыкания дороги к Шоссе Героев Сталинграда.

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Еще одна строительная площадка, которая привлекает внимание жителей частного сектора района Телецентра — работы по переносу сети теплоснабжения. Здесь тоже побывали камеры КерчьИНФО.

Много изменений заметны на строительстве эстакады в районе будущего железнодорожного подхода. Рабочий процесс сконцентрирован на верхней части искусственного сооружения.

Самый дальний от нашего взора объект строительства — железнодорожный тоннель. Здесь по прежнему большое количество строительной техники, грунтовые барханы и непрерывный процесс работы.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Чуть позже мы добавим и видеорепортаж.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту. ФОТО

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