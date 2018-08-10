Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту продолжается

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту продолжается. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.
Читайте: Завершается строительство железнодорожных опор на Крымском мосту
На месте строительства ведется активная работа каждый день. Команда КерчьИНФО вместе с жителями и гостями города Керчь наблюдает за изменениями в строительстве. К сожалению, не все участки доступны детальному обзору, однако сотрудники нашей редакции постарались воссоздать для вас атмосферу строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Здесь по-прежнему находится большое количество строительной техники и продолжается непрерывный процесс работы.