Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту продолжается

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту продолжается. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.

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На месте строительства ведется активная работа каждый день. Команда КерчьИНФО вместе с жителями и гостями города Керчь наблюдает за изменениями в строительстве. К сожалению, не все участки доступны детальному обзору, однако сотрудники нашей редакции постарались воссоздать для вас атмосферу строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Здесь по-прежнему находится большое количество строительной техники и продолжается непрерывный процесс работы.

Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту. Фото 10 августа

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