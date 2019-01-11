Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту продвигается с каждым днем (ФОТО)

Журналисты КерчьИНФО снова вооружились фотоаппаратом, чтобы поделиться со своими читателями увлекательными фотографиями со строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту в поселке Багерово Ленинского района.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту продолжается масштабная реконструкция станции «Багерово». На данный момент уже демонтированы рельсы и шпалы с двух путей, а также плиты с территории вокзала. На некоторых участках строительства снесены здания. Место строительства частично огорожено забором с колючей проволокой.

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В новом 2019 году работа в Багерово набирает обороты. На месте несколько единиц техники, строятся новые сооружения. Готовятся к укладке новых железнодорожных путей. Для этого в посёлок уже завезены материалы.

Станция «Багерово» — это финальная точка железнодорожного подхода к Крымскому мосту, общая протяженность которого составляет 18 километров.

Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово