Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту возле Багерово удивляет своими масштабами (ФОТО)

Команда КерчьИНФО продолжает вместе с керчанами следить за строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту заняло практически весь Керченский полуостров. Возле поселка Багерово возводится путепровод. Мы уже смотрели на процесс строительства в начале месяца, однако с тех пор многое изменилось: было произведено множество земельных работ.

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На большом участке будущего путепровода сооружены нысыпи высотой примерно в 5 метров и длиной в 2 километра.

Процесс работы с каждым днем удивляет своими масштабами.

Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту возле Багерово удивляет своими масштабами

Видео на сайте появится позже.

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