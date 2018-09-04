Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту возле Багерово: видео с квадрокоптера

Продолжаем следит за строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту с высоты птичьего полета.

«Стройка века» заняла практически весь Керченский полуостров. Возле поселка Багерово возводится путепровод. Мы уже смотрели на процесс строительства на этом участке два месяца назад. С тех пор здесь многое изменилось.

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Уже возведены 2 опоры будущей эстакады, протяженность перехода хорошо просматривается. Также с одной стороны будущего путепровода готова насыпь.

Процесс работы с каждым днем удивляет своими масштабами. Как и все строительство на Керченском полуострове.

Следите за строительством Крымского моста на сайте КерчьИНФО .

Ж/Д подходы к Крымскому мосту. Видео

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