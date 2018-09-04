Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту возле Багерово: видео с квадрокоптера

Продолжаем следит за строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту с высоты птичьего полета.
«Стройка века» заняла практически весь Керченский полуостров. Возле поселка Багерово возводится путепровод. Мы уже смотрели на процесс строительства на этом участке два месяца назад. С тех пор здесь многое изменилось.
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Уже возведены 2 опоры будущей эстакады, протяженность перехода хорошо просматривается. Также с одной стороны будущего путепровода готова насыпь.
Процесс работы с каждым днем удивляет своими масштабами. Как и все строительство на Керченском полуострове.
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