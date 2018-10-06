Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту возле посёлка Октябрьское

Возле посёлка Октябрьское продолжается строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Журналисты КерчьИНФО уже побывали там и спешат поделиться с вами фотографиями с места событий.

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На данном месте будет мост, который проходит через правый приток реки Мелек-Чесме. Масштабы данной стройки также очень сильно поражают своей грандиозностью. Работы на данном участке ведутся очень быстрыми темпами.

На фотографиях видно, что готовы ещё не все опоры моста. Всего их будет на данном месте 13 штук.

КерчьИНФО напоминает, что сдача железнодорожной части Крымского моста планируется в декабре 2019 года.

Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту. Фото

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