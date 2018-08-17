Строительство ЖД подхода к Крымскому мосту: район дач на Солнечном

Продолжаем следить за строительством железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

Журналист КерчьИНФО побывал на месте строительства ж/д подходов к Крымскому мосту в районе дач на Солнечном. Территорию зачистили, остался только один дом, который теперь похож на сторожевую вышку.

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Среди запутанных линий грунтовых дорог мы нашли место, где уже делают прямоугольную железобетонную водопропускную трубу., которая будет под железной дорогой к Крымскому мосту. Здесь это пока самое видимое место работ.

Пока мы только можем представить, что скоро здесь будет железная дорога, которая позволит людям приезжать в Крым из разных уголков России в комфортных поездах. И крымчанам будет гораздо проще добираться в другие регионы. С нетерпением ждем полного завершения строительства Крымского моста.

ЖД подходы к Крымскому мосту

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