Строительство ЖД подходов к Крымскому мосту (ФОТО)

Строительная площадка на ЖД подходах к Крымскому мосту увеличилась.

В Керчи продолжается строительство железной дороги к транспортному переходу через Керченский пролив. С каждым днем масштабы работы увеличиваются.

Во всем процессе строительства железнодорожной части Крымского моста, самым сложным участком считаются работы на Керченском полуострове. Здесь приходится возводить несколько искусственных сооружений, строить новую станцию «Керчь-Южная», реконструировать станцию «Багерово».

Но самым сложным и пока еще неизведенным журналистами объектом является железнодорожный тоннель, который поведет поезда под керченской трассой.

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Строительная площадка в черте города стала более заметной. Здесь активизировалась работа техники и движение грузовиков. Все больше заметны земляне работы.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту от журналистов КерчьИНФО.

Строительство ЖД подходов к Крымскому мосту фото

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