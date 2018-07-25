Строительство ЖД подходов к Крымскому мосту идет по графику

Строительство железнодорожной инфраструктуры, связывающей Крымский и Таманский полуострова, идет по графику.

В ходе рабочей поездки министр транспорта России Евгений Дитрих провел совещание, посвященное строительству железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему, эксплуатации автодорожной части Крымского моста и планам по развитию автомобильных дорог Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации.

«Строительство железнодорожной инфраструктуры, связывающей Крымский и Таманский полуострова, идет по графику. Рассчитываем, что осенью следующего года строительная готовность объектов будет близка к 100-процентной, что позволит «Крымской железной дороге» вплотную заняться подготовкой к запуску движения поездов, как и запланировано графиками, в декабре 2019 года», – сказал Евгений Дитрих.

На Таманском полуострове готово более 80 % верхнего строения пути железной дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой страны через станцию Вышестеблиевская. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, – от 60 до100 %.

Железнодорожная инфраструктура здесь создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, создания сухогрузного района морского порта Тамань. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км. В 2014 году в этот проект было включено ответвление к Крымскому мосту.

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До конца года эта новая железнодорожная ветка на Таманском полуострове обеспечит движение хозяйственных поездов для строительства железнодорожной части Крымского моста и производственных целей таманских портовиков. В 2019 году планируется ввод объекта во временную эксплуатацию и запуск рабочего движения поездов.

С таманской ветки хозяйственные составы уже вышли на трассу Крымского моста. Строители приступили к созданию верхнего строения пути на железнодорожной части мостового перехода. Укладка рельсошпальной решетки идет последовательно от одного берега к другому: от Тамани к Керчи – по мере готовности мостовых пролетов.

Стройка железнодорожной части моста сейчас находится на пике. Готовность основных конструктивов этой части моста оценивается более чем в 80 %. Готовы 293 железнодорожные опоры из 307 проектных, собрано 105 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлических пролетов. Предполагается, что мостовая часть будет полностью выполнена до конца следующей весны, верхнее строение пути – к концу лета 2019 года, после чего начнется обустройство железной дороги и подготовка к началу движения поездов в декабре 2019 года.

На другом берегу, со стороны Крыма, железнодорожники ведут к мосту через Керченский пролив двухпутную дорогу длиной 18 км. Она включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост и 5 путепроводов. Готовность основных объектов проекта – от 15 до 90 %. Подход свяжет мост с основной сетью железных дорог полуострова в конце 2019 года.

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