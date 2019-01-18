Строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту (ВИДЕО)

Одновременно с Крымским мостом на двух берега Керченского пролива строится почти 60 км железных дорог-подходов. Они заработают синхронно с мостом в декабре 2019 года.

Нельзя не обратить внимание на невероятную красоту Крымского моста с эстетической и технической точки зрения. А вид сверху показывает и подтверждает, что теперь действительно все дороги ведут в Крым.

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Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Крыма

Железнодорожный подход к мосту со стороны Крыма – это двухпутная дорога второй технической категории. Ее длина – 18 км. Она свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово.

Подход включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост, тоннель и 5 путепроводов. В комплексе с трассой возводится 38 новых зданий и станция Керчь-Южная. Реконструируется существующая станция Багерово.

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Строительно-монтажные работы ведутся одновременно по всей длине трассы. Выполняется комплекс запланированных работ — от переустройства коммуникаций и линий связи, строительства искусственных сооружений до устройства земляного полотна и насыпи под будущую дорогу. На готовые участки укладываются рельсы. Выполнен первый километр рельсового пути главного хода.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Кубани

Железнодорожный подход к мосту со стороны Кубани – это двухпутный участок железной дороги длиной 40 км, которая соединит мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская.

Дорога строится в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна, создания нового глубоководного порта. В 2014 году в этот проект было включено ответвление к Крымскому мосту.

Верхнее строение пути на таманском подходе готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, — от 95 до 100%.

На подходе строится станция Тамань-Пассажирская, через которую будут проходить поезда ближнего и дальнего следования как в сторону Крыма, так и в направлении Краснодарского края и других регионов.

Строительство ЖД подходов к Крымскому мосту