Строительство железнодорожной части Крымского моста: ТП «Керчь»

Фото и видео от КерчьИНФО с бывшей смотровой площадки на ТП «Керчь».

На территории будущего парка «Патриот» есть площадка, с которой открывается самый лучший вид и ракурс на ТП «Керчь». Здесь строили судоходные арки Крымского моста.

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Даже после установки арок на фарватере, это место не остается без внимания журналистов. Активный процесс строительства железнодорожной части Крымского моста попадает в наши объективы.

«Бархатный путь» — так называют мостостроители железную дорогу через Керченский пролив, которая встретит первые поезда уже зимой следующего года.

Крымский железнодорожный мост строительство

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