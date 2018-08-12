Строительство железнодорожной части Крымского моста. ВИДЕО

Наши постоянные читатели прислали в редакцию КерчьИНФО видео с их поездки по Крымскому мосту.

На видеозаписи видно как стройка продолжается и набирает новые обороты. Свай и опор для железнодорожной ветки моста становится все больше с каждым днем, а уже в скором времени, строители завершат возведение опор.

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Предлагаем и всем нашим читателям также еще раз взглянуть на масштабы всего этого!

Строительство железнодорожной части Крымского моста. 12 августа 2018 года

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