Дорога к досмотровому комплексу Крымского моста и ЖД подходы (ФОТО и ВИДЕО)

В Керчи продолжается строительство дорожной развязки к досмотровому комплексу для грузового транспорта на подъезде к Крымскому мосту.

КерчьИНФО следит за масштабной стройкой на полуострове. В районе автопдоходов к Крымскому мосту активно продолжается строительство дорожной петли для инспекционно-досмотровых комплексов, которые предназначены для проверки грузового транспорта.

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Движение для грузовиков по Крымскому мосту будет открыто уже 1 октября. Перед запуском будут закончены работы по укладке финишного слоя асфальта на автоподходах к Крымскому мосту.

Не уступают в темпе и строители железнодорожных подходов. Уже в следующем году поезда поедут с материка в Крым по железнодорожной части моста.

Дорога к досмотровому комплексу Крымского моста и ЖД подходы. Видео

Досмотровый центр на походе к Крымскому мосту. ФОТО

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