Строительством дороги из Керчи до Абхазии могут заняться инвесторы

Новая скоростная трасса Керчь — Новороссийск — Джугба — Сочи — Абхазия может стать самой длинной дорогой в России.

Обсуждение проекта в минтрансе длилось больше года. Строительство оценили в 1 600 000 000 000 рублей. Его стоимость оказалась предельной для данной отрасли и задумку посчитали преждевременной.

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Теперь эту идею обсудили с инвесторами. Об этом сообщает издание «Ведомости»:

«Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу (с копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил чиновник и три участника рабочей группы РСПП). Его рабочая версия обсуждалась на прошлой неделе на заседании проектного комитета при рабочей группе РСПП по отбору проектов. В нее входят 17 частных компаний, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Новатэк», «Мечел» и др, пять госкомпаний и чиновники».

Также отмечается, что данным проектом заинтересовались компании Юрия РЕЙЛЬЯНА и Аркадия РОТЕНБЕРГА.

Ранее планировалось строительство трассы Джугба-Сочи, но с привлечением финансирования от инвесторов, проект стал еще масштабным и претендует на самую длинную автодорогу в России.

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