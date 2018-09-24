Строителям Крымского моста назначили нового начальника

Приказом Федерального дорожного агентства от 18 сентября 2018 года исполняющим обязанности начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» с 22 сентября 2018 года назначен Кайрат ТУРСУНБЕКОВ.

Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Тамань».

В системе дорожного хозяйства Кайрат ТУРСУНБЕКОВ работает с 2002 года сразу после окончания Московского автомобильно-дорожного института. Прошел путь от дорожного рабочего до заместителя начальника управления.

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С апреля 2015 года Кайрат Турсунбеков работал в ФКУ Упрдор «Тамань» в должности заместителя главного инженера, а с декабря 2015 года – в должности заместителя начальника.

ФКУ Упрдор «Тамань» создано осенью 2014 года во исполнение ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 №118-р выполняет функции государственного заказчика проектирования и строительства объекта: «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

В настоящий момент на балансе управления находится 43,1 километра федеральной автомобильной дороги А-290 «Новороссийск – Керчь» (км 102 – км 145; направление порт «Кавказ») и 19 км федеральной автомобильной дороги А-290 (км 141 – км 160, Крымский мост). Одновременно управление продолжает реализацию проекта строительства Крымского моста в части железнодорожной составляющей.

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