Строителям Крымского моста назначили нового начальника

Строителям Крымского моста назначили нового начальника

Приказом Федерального дорожного агентства от 18 сентября 2018 года исполняющим обязанности начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» с 22 сентября 2018 года назначен Кайрат ТУРСУНБЕКОВ.

Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Тамань».

В системе дорожного хозяйства Кайрат ТУРСУНБЕКОВ  работает с 2002 года сразу после окончания Московского автомобильно-дорожного института. Прошел путь от дорожного рабочего до заместителя начальника управления.

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С апреля 2015 года Кайрат Турсунбеков работал в ФКУ Упрдор «Тамань» в должности заместителя главного инженера, а с декабря 2015 года – в должности заместителя начальника.

ФКУ Упрдор «Тамань» создано осенью 2014 года во исполнение ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 №118-р выполняет функции государственного заказчика проектирования и строительства объекта: «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

В настоящий момент на балансе управления находится 43,1 километра федеральной автомобильной дороги А-290 «Новороссийск – Керчь» (км 102 – км 145; направление порт «Кавказ») и 19 км федеральной автомобильной дороги А-290 (км 141 – км 160, Крымский мост). Одновременно управление продолжает реализацию проекта строительства Крымского моста в части железнодорожной составляющей.

 

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