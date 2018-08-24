Строителям Крымского моста объявили благодарность

За высокий профессионализм и значительный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым поощрены более 100 строителей. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор».
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Торжественная церемония награждения прошла в городе Тамань. От имени губернатора Краснодарского края благодарности мостовикам, а также мостотрядам и предприятиям, которые обеспечивают успешную реализацию проекта, вручили начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков и заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.