Строителям Крымского моста объявили благодарность

За высокий профессионализм и значительный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым поощрены более 100 строителей. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор».

Читайте: За строительство Крымского моста рабочие получат медали

Торжественная церемония награждения прошла в городе Тамань. От имени губернатора Краснодарского края благодарности мостовикам, а также мостотрядам и предприятиям, которые обеспечивают успешную реализацию проекта, вручили начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков и заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.