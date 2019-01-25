Студенты керченского колледжа прошли кратковременную стажировку в ГИБДД

В честь Дня российского студенчества в Керчи прошла акция «Студенческий десант». Керченский полицейские предложили пройти студентам колледжа кратковременную стажировку в городском ГИБДД.

Ребятам было предложено надеть световозвращающие жилеты и ненадолго окунуться в будни дорожных полицейских. Будущие выпускники смогли вживую понаблюдать за работой автоинспекторов, а самим ребятам представилась возможность пообщаться и с водителями, и с пешеходами.

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После проведения акции ребята собрались за круглым столом вместе со стражами правопорядка в актовом зале колледжа. Полицейские рассказали студентам о буднях современной полиции и об особенностях своей службы. В свою очередь, студенты, прошедшие кратковременную стажировку в ГИБДД, поделились со сверстниками своими впечатлениями от участия в мероприятии.

Ребята отметили, что работа правоохранителей достойна огромного уважения. А старший специалист по связям со СМИ Елена КОВАЛЕВА отметила, что благодаря акции «Студенческий десант», подрастающее поколение получает реальное представление о специфике деятельности полицейских, что способствует формированию новых кадров из числа молодых специалистов.