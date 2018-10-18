Студенты Керченского медколледжа помогали пострадавшим после взрыва

Примерно 100 студентов Керченского медицинского колледжа имени Галины ПЕТРОВОЙ вместе с врачами местной поликлиники помогали спасать жизни пострадавшим при ЧП. Об этом ТАСС сообщила завуч учреждения Лариса БЕЛЯЕВА.

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Помимо этого, они также помогали составлять списки госпитализированных и успокаивать родственников пострадавших.

«Наш колледж находится прямо рядом с приемным отделением, наши студенты проходят в этой больнице практику, и все всех знают. Когда узнали о происходящем, все кинулись на помощь — никто не задумывался особо, знали, что надо помочь. <…> Желали помочь все, но в больнице помогали около 100 человек — слишком много народу тоже плохо, мешает», — сказала Лариса БЕЛЯЕВА.

Также, многие оставались помогать в больнице до поздней ночи, а некоторые даже до утра.

«В 8 утра сменились, сходили домой привести себя в порядок и пришли на занятия», — добавила педагог.

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