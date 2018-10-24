Студенты Керченского политеха пришли на первый день учебы после трагедии

Керченский политехнический колледж возвращается в обыденную жизнь. С момента ужасных событий прошло ровно 7 дней. Студенты пришли на первые занятия.

В 3 корпусе политеха в Керчи сегодня прозвучал первый звонок после трагедии, которая потрясла все страну. Пока идет следствие в здании, где произошел взрыв и стрельба, занятия для всех студентов будут проходить в одном корпусе. Около 100 студентов отправили на практику, для каждой группы выделена отдельная аудитория.

На учебу пришли не все. Некоторые решили еще остаться дома. Пока это разрешают и психологи и преподаватели.

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Внешне кажется, что все действительно вернулось в свое русло. Возле третьего корпуса, за густой зарослью прячется здание, в котором произошли ужасные события ровно неделю назад. Большой стихийный мемориал лишний раз трогает еще живые душевные раны.

Территория основного корпуса колледжа все еще в оцеплении. Здесь работают следователи, которые могут еще найти новые улики.

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