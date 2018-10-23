Студенты керченского политеха впервые пришли в колледж после трагедии (ФОТО)

Сегодня студенты Керченского политехнического колледжа и их родители пришли на общее собрание. Они встретятся с Главой Республики Сергеем АКСЁНОВЫМ и узнают, как будет проходить учебный процесс.
У третьего корпуса Керченского политеха собрались студенты с родителями и преподаватели. Также сюда прибыли психологи МЧС и кинологи.
У керчан сегодня серое настроение, но они понимают, что пора возвращаться в обыденную жизнь. Большинство студентов отметили, что страха уже нет, только скорбь. Сложнее всего тем, кто был в колледже в день трагедии.
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Пока студенты ждут Главу Республики, с ними общаются кураторы. Уже известно, что до конца учебного года каждой группе будет выделена отдельная аудитория, где будут проходить занятия.
Также ребята отметили, что охрана при входе в здание тщательно обыскивает каждого после прохода через рамки металлодетектора.
Некоторые студенты говорят, что учеба началась уже с сегодняшнего дня.