Студенты Керченского технологического техникума участвовали в соревнованиях по игре «Дартс»

На днях в спортивном зале Керченского технологического техникума прошли соревнования по игре «Дартс» среди студентов 1 курса, посвященные «Дню студента». В соревнованиях приняли участие 95 студентов.
В результате бескомпромиссной борьбы были определены командные результаты:
I место завоевал дружный коллектив сварщиков ручной и частично механизированной сварки из группы № 511 – 396 очков. II место заняла команда студентов группы № 911, которые приобретают профессию слесаря по ремонту строительных машин – 378 очков. На III месте группа № 211 с общим количеством очков – 329. Профессия ребят — мастер отделочных строительных работ.
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Качественную организацию и проведение соревнований обеспечила судейская бригада в составе главного судьи Виталия МИЛЮХИНА и секретаря Сергея БИХОВЕЦ.