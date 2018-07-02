Студенты-транспортники России помогут строить Крымский мост

У студентов-транспортников начался трудовой семестр, который продлится до 31 августа. Участники строительных отрядов транспортных вузов страны проведут этот семестр на строительной площадке железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает издание Gudok.ru.

Так, Крымский мост будут помогать строить студенты из отряда «Две столицы» из Петербургского госуниверситета путей сообщения, а также участники строительного студенческого отряда «Москвич» Российского университета транспорта (МИИТ).

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Таким образом, в период с июля по сентябрь вместе с лучшими инженерами страны на «Стройке века» будут работать 40 студентов-железнодорожников. Они примерят на себя такие профессии, как: бетонщик, арматурщик, работник склада, дорожный рабочий, разнорабочий.

«Для тех, кто решил связать свою жизнь с дорожно-транспортной отраслью, работа с лучшими профессионалами в области дорожного хозяйства и мостостроения является бесценным опытом. Кто-то из вас уже успел внести свой вклад на стройке века, а кому-то ещё только предстоит это сделать. Это большая честь, но и большая ответственность», – напутствовал бойцов из РУТ (МИИТ) во время торжественной церемонии проводов глава Рос­автодора Роман СТАРОВОЙТ.

Трудовую практику на строительстве Крымского моста строительные студенческие отряды «Москвич» и «Две столицы» проходят уже третий год подряд.

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