Студия красоты LAURA: из маленьких девочек в маленьких фотомоделей

Мастера студии красоты «LAURA» —партнеры конкурса красоты «Queen and Princess of the season 2018» провели подготовку участниц номинации PRINCESS к первой фотосессии.

День прошёл в весёлой и непринуждённой атмосфере. Девочки — красавицы, не только преобразились для первого старта соревнований, но и попробовали себя в роли визажистов и парикмахеров.

Студия красоты «LAURA» желает девочкам достижения всех поставленных целей. Не бойтесь самовыражаться, удивлять своей необычной внешностью, будьте свободны, эпатажны, вдохновляйтесь и вдохновляйте!

Репортаж был подготовлен фотографом Екатериной Железновой.

Подготовка моделей на конкурс «Queen of the season 2018»

