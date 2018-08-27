«Стукнулся и уехал»: в Керчи водитель скрылся с места ДТП

На Нижнем Солнечном во дворах произошло новое ДТП. Об этом КерчьИНФО сообщают очевидцы произошедшего.
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Очевидцы произошедшего столкновения рассказали, что водитель автомобиля темно-синего цвета сдавая назад протаранил припаркованную иномарку, а после произошедшего решил незамедлительно скрыться.
На фото видно, что основной удар пришелся на левую часть заднего бампера.
К сожалению, очевидцы ДТП не успели зафиксировать номер и марку автомобиля.