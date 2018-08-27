«Стукнулся и уехал»: в Керчи водитель скрылся с места ДТП

На Нижнем Солнечном во дворах произошло новое ДТП. Об этом КерчьИНФО сообщают очевидцы произошедшего.

Читать: В ДТП произошедшем в Чистополье пострадали три человека

Очевидцы произошедшего столкновения рассказали, что водитель автомобиля темно-синего цвета сдавая назад протаранил припаркованную иномарку, а после произошедшего решил незамедлительно скрыться.

На фото видно, что основной удар пришелся на левую часть заднего бампера.

К сожалению, очевидцы ДТП не успели зафиксировать номер и марку автомобиля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.