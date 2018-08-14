Субподрядчик проектировки ЖД подхода к Крымскому мосту отказывается платить за свою ошибку 22 000 000 рублей

Субподрядчик проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту ООО «Крымсетьэнергопроект» иск от АО «Ленпромтранспроект». Сумма иска — 22 000 000 рублей.

Как уже сообщалось ранее, генподрядчик проектировки железнодорожного подхода к Крымскому мосту из-за ошибки субподрядчика потерял 22 000 000 рублей. В отношении субподрядчика ООО «Крымсетьэнергопроект» АО «Ленпромтранспроект» подало исковое заявление в Арбитражный суд. Суд обязал компенсировать затраты.

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Сегодня стало известно, что крымская компания обжаловала иск. Об этом сообщается на официальном сайте Арбитражного суда в картотеке.

Дата заседания пока не назначена.

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