Суд над капитаном «Норда» перенесли на весну

Оболонский районный суд Киева перенес на 13 марта рассмотрение дела в отношении капитана крымского судна «Норд» Владимира ГОРБЕНКО. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на адвоката моряка Александра РУДЕНКО.

Ранее другой адвокат капитана сейнера Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ сообщил о пропаже ГОРБЕНКО, допустив, что к его исчезновению может быть причастна Служба безопасности Украины. В СБУ в свою очередь заявили, что информация о задержании капитана судна сотрудниками ведомства не поступала. Позже в Украине в связи с пропажей моряка завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».

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«Заседание суда перенесено на 13 марта в связи с тем, что ГОРБЕНКО не явился на него в пятницу», — сказал РУДЕНКО.

Напомним, что судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа – все из Керчи. Двое из них сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Позже еще семерых членов экипажа обменяли на украинских моряков. Капитан «Норда» Владимир ГОРБЕНКО остался в Украине под подпиской о невыезде.