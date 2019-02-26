Суд оштрафовал керчанку на 100 000 рублей

Керченский городской суд вынес приговор в отношении керчанки за продажу некачественного алкоголя.

Установлено, что местная жительница, работая в должности директора одного из заведений города, продавала посетителям алкогольную продукцию. Спиртные напитки не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

В судебном заседании подсудимая в совершенном раскаялась.

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Принимая во внимание характер совершенного деяния и личность подсудимой, за совершение данных деяний суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.