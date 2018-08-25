Суд по иску керченской прокуратуры обязал администрацию города заасфальтировать новый участок дороги

Суд по иску керченской прокуратуры обязал администрацию города заасфальтировать новый участок дороги

Керченской прокуратурой была проведена проверка по обращению местных жителей о том, что не соблюдаются требования законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщают на официальном сайте прокуратуры по Республике Крым.

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«Установлено, что автомобильная дорога по улице Феодосийское шоссе не оборудована пешеходными дорожками, дорожными знаками, обозначающими переход для пешеходов и запрещающими проезд большегрузов, не имеет дорожной разметки. Кроме того, само дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Прокурор города обратился с исковым заявлением в суд об обязанности администрации города привести автодорогу в соответствии с требованиями безопасности.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

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