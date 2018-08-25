Суд по иску керченской прокуратуры обязал администрацию города заасфальтировать новый участок дороги

Керченской прокуратурой была проведена проверка по обращению местных жителей о том, что не соблюдаются требования законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщают на официальном сайте прокуратуры по Республике Крым.

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«Установлено, что автомобильная дорога по улице Феодосийское шоссе не оборудована пешеходными дорожками, дорожными знаками, обозначающими переход для пешеходов и запрещающими проезд большегрузов, не имеет дорожной разметки. Кроме того, само дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Прокурор города обратился с исковым заявлением в суд об обязанности администрации города привести автодорогу в соответствии с требованиями безопасности.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

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