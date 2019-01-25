Суд по иску прокурора обязал убрать незаконнную свалку в Керчи

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об обращении с отходами в части своевременности выявления и ликвидации органами власти и местного самоуправления несанкционированных свалок отходов производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что в Керчи в районе улицы Котовского расположена несанкционированная свалка отходов площадью почти 0,2 га.

С учетом того, что администрацией Керчи меры по ликвидации места несанкционированного размещения отходов не принимаются, прокурор направил иск в суд о понуждении указанного органа местного самоуправления выполнить обязанности по очистке территории от мусора.

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Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. Приведение территории в надлежащее состояние контролируется прокуратурой города.