Суд признал законным отказ от проведения гей-парада в Керчи

В прошлом году главе Администрации города Керчи поступило обращение с уведомлением о проведении мероприятий.

В октябре того же года заместитель Главы Администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ уведомил заявителей об отказе в согласовании проведения заявленных публичных мероприятий со ссылками на федеральное законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Заявители назвали отказ незаконным и обратились в суд с административным исковым заявлением об его оспаривании.

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По итогам рассмотрения дела, судом отказано в удовлетворении административного искового заявление о признании незаконным отказа в согласовании проведения публичных мероприятий с призывом к поддержке толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.

Решение суда не вступило в законную силу.

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