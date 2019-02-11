Сутенер из Краснодарского края организовал в Крыму притон для проституток

Феодосийскими полицейскими задержан 39-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в содержании притона для занятия проституцией. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

У него «работали» четыре девушки возрастом от 20 до 35 лет, две из которых являются гражданками одного из государств Западной Африки. Они рассказали, что мужчина предложил им заниматься «бизнесом» по предоставлению интимных услуг и обещал большие заработки. Клиентов они принимали, как на съемной квартире, так и выезжали по адресам. В результате обыска были изъяты предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

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В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. За организацию занятия проституцией ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. А в отношении четырех девушек полицейскими составлены административные протоколы.

Кроме того, выяснилось, что иностранные гражданки находятся на территории нашей страны незаконно. Судом принято решение об их административном выдворении.

Фото: МВД по Республике Крым