Сухогруз сел на мель у берегов Тамани

Грузовое судно под флагом Монголии село на мель в Черном море близ поселка Таманский (Темрюкский район Краснодарского края). Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на оперативные службы региона.

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«Сухогруз Surov под флагом Монголии сель на мель в акватории Черного моря, юго-восточнее мыса Железный Рог. По предварительным данным, у судна в результате шторма была порвана якорная цепь. Капитан судна сигнал SOS не подавал», — уточнил собеседник агентства.

На борту сухогруза находились 11 членов экипажа. Их всех эвакуированы на берег. Сейчас готовится операция по снятию судна с мели.

В единой дежурно-диспетчерской службе Темрюкского района информацию о происшествии подтвердили. По их, разлива нефтепродуктов не произошло, ущерба окружающей среде не нанесено.