Сводка ЕДДС за неделю: 40 аварий, 7 пострадавших

За эту неделю в Керчи службой ЕДДС зарегистрировано 40 ДТП.
В ходе аппаратного совещания в Администрации Керчи с отчетом выступил начальник Единой Дежурно-Диспетчерской Службы.
По данным ЕДДС в Керчи за прошедшую неделю зарегистрировано 40 ДТП. Всего пострадало 7 человек, в том числе 9-ти летний ребенок.
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Также, сегодня на Куль-Обинском шоссе совершен наезд автомобилем на пожилую женщину. Как сообщается в отчете ЕДДС, женщина переходила дорогу вопреки ПДД впереди автобуса.
Информации о пострадавшей нет. Вероятно ее отвезли в больницу на частном транспорте. Специалисты ЕДДС уже собирают информацию по городским больницам.