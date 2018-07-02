Свой 90-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ Скворцова Юлия Александровна

В прошедшую субботу, 30 июня, свой 90-летний юбилей отметила житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Скворцова Юлия Александровна.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра приехали заведующая отделением социального обслуживания на дому №5 Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи Овсиенко Ирина Сергеевна и социальный работник Житкова Юлия Ивановна.

Гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, пожелали бодрости, крепкого здоровья и хорошего настроения.

Скворцова Юлия Александровна родилась 30 июня 1928 года в городе Курске, в семье служащих. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала в город Владимир, где Юлия Александровна окончила 7 классов общеобразовательной школы. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале посёлка Пенкино, Владимирской области.

После окончания войны устроилась работать в детский сад. Окончила 10 классов. В 1949 году вышла замуж. Вместе с мужем уехали на Кавказ на строительство завода цветных металлов. Там же родились дети: дочь Татьяна и сын Александр.

В 1960 году семья переехала на постоянное место жительства в город Керчь. Юлия Александровна устроилась работать воспитателем в детский сад №22 и поступила учиться заочно в Ростовский педагогический институт. После его окончания перешла работать в детский сад «Золотая рыбка», где трудилась вплоть до выхода на пенсию.

У Юлии Александровны два внука Сергей и Антон, и двое правнуков Вадим и Алина. За заслуги перед Родиной Юлия Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

Юлия Александровна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением № 5 социального обслуживания на дому Овсиенко Ирина Сергеевна

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