Свыше 18% аварий в электросетях стали следствием действий третьих лиц

За первое полугодие 2018 года в электрических сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло 530 технологических нарушений и 2 938 аварий, виновниками которых стали третьи лица. Несмотря на такие неутешительные цифры, данная статистика показывает, что это 24% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

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Аварии в электрических сетях происходят, в основном, из-за несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства.

За июнь 2018 года в разных населенных пунктах Крыма автомобили сбивали опоры, обрывались провода воздушной линии строительной техникой, а также при ведении земельных работ. Подобное случилось 19 июня в Керчи: сторонняя организация повредила кабельную линию, в результате чего было обесточено более 1 300 абонентов.

Во всех случаях принимаются меры по установлению виновных лиц, данные о происшествиях обязательно передаются в полицию.

За первое полугодие 2018 года на аварийно-восстановительные работы для ликвидации ущерба, нанесенного предприятию третьими лицами, ГУП РК «Крымэнерго» затратило около 1,6 миллиона рублей.

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