Свыше трех десятков нетрезвых водителей осуждены в Керчи

К уголовной ответственности за вождение автомобильного средства в состоянии алкогольного опьянения в 2018 году привлекли 31 автолюбителя в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Керчи.

На основании прокурорской проверки и предоставленных доказательств данные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

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Все осужденные, уличенные в езде на автотранспорте в нетрезвом виде, ранее привлекались к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Помимо этого, нетрезвые водители отказывались проходить освидетельствование на состояние опьянения, что тоже является нарушением законодательства.

Нарушителям ПДД назначены разные виды наказаний с обязательным лишением права управления транспортными средствами.