Танцевальная студия «Dance Hall» провела мастер-класс для участниц конкурса красоты

В рамках самого масштабного конкурса красоты в городе Керчь «Qween and princess of the season 2018» до сих пор проходят всевозможные интересные и полезные мероприятия, организованные специально для его участниц.

На этот раз девушкам показала мастер-класс тренер по современной хореографии Мария Стельмах, которая работает в танцевальной фитнес-студии «Dance Hall» первый год, но уже добилась высоких результатов.

Мария нам рассказала подробнее о своём мероприятии: «Мастер-класс будет проходить по современной хореографии. Сегодня обучимся элементам партерной хореографии, а в конце будет маленькая связка, чтобы детям было интересно и понятно. Я набираю группу с детей с 8 до 13 лет и с 13 лет и выше. Возрастных ограничений нет. Также в студии есть детская хореография, где занимаются дети с трёх лет».

Танцевальная фитнес-студия «Dance Hall» находится на улице Самойленко, 8-б. Телефон для связи: +7-978-02-11-559.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория».

Мастер-класс по современной хореографии от Марии Стельмах (ФОТО)

