Танцоры из Керчи получили самую высокую оценку жюри на грандиозном конкурсе

Керчь представили танцоры из шоу-балетов «Алиса» и «Алиска».

22-25 февраля 2019 года в Сочи проходил грандиозный конкурс культурного фонда «Алые паруса» «II национальная премия в области эстрадного детского танца» на приз хореографа, художественного руководителя государственного эстрадного балета «Экситон», заслуженного учителя Российской Федерации, обладателя государственной награды «Ордена Дружбы» за воспитание 12-кратных чемпионов мира, медали Дягилева «За пользу русской культуре», почетного профессора Ульяновского государственного университета, обладателя Российской Национальной премии «Совершенство» за вклад в развитие современной хореографии, лауреат специального приза «Сердце отдаю детям» ульяновского журнала «Балет» Елены БАРТКАЙТИС.

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В конкурсе принимали участие более 40 самых ярких, ведущих и сильных коллективов из разных городов России. Керчь представили танцоры из шоу-балетов «Алиса» и «Алиска».

Керчане достойно выступили на грандиозном конкурсе и получили самую высокую оценку жюри. Лауреаты первой степени «Алиса» и «Алиска» получили специальные призы.