Тариф на электроэнергию в Керчи на 2019 год

Тариф на электроэнергию увеличился.

В Крыму установлены тарифы на электрическую энергию для населения на 2019 год с календарной разбивкой. В соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым в 2019 году для расчета оплаты населения за электроэнергию сохранено действующее дифференцированное тарифное меню.

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При этом в связи с повышением НДС до 20% тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором полугодии 2019 года рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 8 %.

Тариф на электричество в Керчи в 2019 году

До 150 кв/ч — 2,74 руб.

От 150 до 800 кв/ч — 3,44 руб.

Выше 800 кв/ч — 5.03 руб.

Для многодетных семей при любом объеме потребления — 2,74 руб.