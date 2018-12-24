Тариф на газ в Керчи в 2019 году

В Крыму установлены тарифы на газ для населения на 2019 год. Цены выросли на 11,7% с 1 января 2019 года и на 11,7% с 1 июля. Это связано с увеличением ФАС России оптовой цены на газ, добываемый ГУП РК «Черноморнефтегаз». Об этом сообщает государственный комитет по ценам и тарифам РК.

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В соответствии с приказом Госкомцен Крыма стоимость одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления составит:

с 1 января 2019 года

До 3500 м³ в год — 4 827,08 рублей;

Свыше 3500 м³ в год — 8 627,48 рублей;

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — 8 200,28 рублей за 1 000 м³.

С 1 июля 2019 года

До 3500 м³ в год — 5 187,11;

Свыше 3500 м³ в год — 8 652,71;

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — 8 475,11 рублей.