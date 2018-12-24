Тариф на воду в Керчи на 2019 год

В Крыму установили тарифы на воду в 2019 году, об этом сообщает пресс-служба Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма».
Читайте:Тариф на электроэнергию в Керчи на 2019 год
Сколько керчане будут платить?
С 01 января по 31 декабря:
Водоснабжение с НДС для населения г. Керчь и района с. Войково — 31,55 руб./м3.
Водоотведения с НДС для населения г. Керчь — 30,71 руб./м3.
Тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:
-Водоснабжение — 34,82 руб./м3
-Водоотведение — 34,63 руб./м3
Тариф на подвоз воды с НДС для населения территорий, где отсутствует централизованное водоснабжение (п. Маяк, п. Глейки, п. Жуковка, п. Героевка, п. Аджимушкай ул. Котовского, ул. Луговая) — 105,52 руб./м3; Включая тариф на питьевую воду для населения — 31,55 руб./м3(с НДС).