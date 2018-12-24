Тариф на воду в Керчи на 2019 год

В Крыму установили тарифы на воду в 2019 году, об этом сообщает пресс-служба Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

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Сколько керчане будут платить?

С 01 января по 31 декабря:

Водоснабжение с НДС для населения г. Керчь и района с. Войково — 31,55 руб./м3.

Водоотведения с НДС для населения г. Керчь — 30,71 руб./м3.

Тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:

-Водоснабжение — 34,82 руб./м3

-Водоотведение — 34,63 руб./м3

Тариф на подвоз воды с НДС для населения территорий, где отсутствует централизованное водоснабжение (п. Маяк, п. Глейки, п. Жуковка, п. Героевка, п. Аджимушкай ул. Котовского, ул. Луговая) — 105,52 руб./м3; Включая тариф на питьевую воду для населения — 31,55 руб./м3(с НДС).