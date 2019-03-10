Тариф на вывоз мусора в Керчи

Тариф на вывоз мусора и норма потребления.

С 1 января 2019 года работает новая система по обращению с ТКО. Теперь в Крыму данную услугу оказывает единый оператор — Государственное унитарное предприятие РК «Крымэкоресурсы».

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Оплата за вывоз мусора производится по отдельному счету. Квитанция приходит керчанам на одном лесте с квитанцией за электроэнергию.

Сколько платить за вывоз мусора в Керчи?

В Керчи тариф на вывоз мусора составляет 240 рублей за кубический метр. На сегодняшний день определена норма потребления на 1 человека — 0,2 м3. Таким образом, стоимость данной услуги на одного керчанина обходится в 48 рублей.